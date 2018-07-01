Источник сообщил о возможном переносе запуска военного спутника «Благовест»

Запуск очередного российского военного спутника связи «Благовест» сдвигается с ноября на декабрь или на январь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Спутники делаются по заказу Минобороны России. Всего ведомство заказало четыре спутника, двое из них уже были запущены, запуск третьего намечен на октябрь 2018 года.

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«Намечавшийся на середину ноября 2018 года запуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Благовест» сдвигается как минимум до середины декабря. Становится высокой вероятность того, что пуск переместится на начало 2019 года», — отметил источник.

По его словам, сдвиг запуска связан с задержками в изготовлении спутника на заводе.

В феврале также сообщалось о переносе запуска спутника «Благовест».