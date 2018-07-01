Россия задержала завершение постройки научно-энергетического модуля на МКС

Россия завершит постройку научно-энергетического модуля (НЭМ) на Международной космической станции (МКС) к 2022 году, на год позже намеченного ранее срока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

«Запуск НЭМ немного сместился — на 2022 год», — сказал источник.

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При этом он отметил, что запуск в эксплуатацию двух других модулей пройдет по расписанию. По его словам, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» начнет действовать в 2019 году, узловой модуль «Причал» планируется запустить в 2020 году.

В данный момент страны-участницы проекта МКС ведут переговоры о продлении работы станции до 2028, однако по текущему договору она будет затоплена в 2024 году. Таким образом, модуль НЭМ будет завершен за два года до конца работы МКС.

Ранее сообщалось, что МКС может получить лазер для отстрела космического мусора.