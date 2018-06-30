Источник: на спутнике «Ломоносов» отказала часть научной аппаратуры

На спутнике «Ломоносов», выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома Восточный, наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

«На «Ломоносове» сейчас большие проблемы. Та часть, за которую отвечал ВНИИЭМ (российское предприятие-изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли — ред), работает, а вот научная часть барахлит, так скажем», — отметил он.

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Сообщается, что таким образом, штатно аппарат отработал два года и два месяца, при заявленном сроке активного существования в три года.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал пересмотреть планы пусков с космодрома Восточный и выйти на ежемесячные запуски.