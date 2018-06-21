В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли древнюю мумию

В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин археологи обнаружили древнюю мумию предположительно I века до н.э. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Института истории материальной культуры РАН (ИИМК).

В ходе работ по спасению археологических артефактов, оказавшихся в зоне затопления, была «расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры».

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Археологи уже почти закончили расчистку мумии. Сообщается, что она сохранилась целиком. Рядом были также найдены предметы быта и различная утварь.

В институте отмечают, что прогнозы по находке оптимистичны.

«Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», — рассказали в ИИМК.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла в 2009 году из-за разрушения креплений. Жертвами трагедии стали 75 человек.