Онкологи назвали диабет предвестником рака поджелудочной железы

У пациентов с диабетом 2 типа в 2,3 раза повышен риск рака поджелудочной железы, выяснили онкологи из Национального института онкологии в США. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of the National Cancer Institute.

Исследователи использовали данные почти о 50 тыс. пациентов, у трети из которых в 1993-2013 годах был выявлен диабет. Рак поджелудочной железы развился у 128 пациентов с диабетом и у 280 пациентов без диабета. Среди диабетиков рак более чем в половине случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета. В среднем среди диабетиков риск развития рака поджелудочной железы был повышен в 2,3 раза по сравнению с теми, у кого диабета не было. С другими видами рака (кишечника, молочной железы и т. д.) диабет связан не оказался.

Ученые отмечают, что диабетики входят в группу риска, поэтому врачи должны уделять более пристальное внимание диагностике рака поджелудочной железы у таких пациентов. Необходимы и дальнейшие исследования, которые позволят выявлять болезнь на ранних стадиях.