Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителей министра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Трубникова Григория Владимировича первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа о назначении первого заместителя главы ведомства.

Премьер также распорядился о назначении на должности заместителей Алексея Медведева, Александра Степанова и Сергея Кузьмина.