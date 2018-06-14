Ученые: женщины разбираются в вине лучше мужчин

Женщины лучше различают оттенки вкусов вина, выяснили испанские ученые из Технического университета Мадрида. Они предполагают, что это обусловлено более чувствительным небом. О результатах они рассказали в журнале Food Quality And Preference.

Исследователи пригласили 208 мужчин и женщин вслепую продегустировать шесть сортов вина — два белых, три красных и одно розовое. Как оказалось, женщины более тонко чувствовали оттенки вкуса и различали образцы между собой. Также женщины получали больше удовольствия от употребления белого вина, чем красного.

Кроме того, выяснилось, что более молодые участники исследования обычно пьют вино, чтобы раскрепоститься, а более взрослые — чтобы пробудить воспоминания. Также участники старше 35 лет испытывали более выраженное чувство вины из-за того, что употребляли алкоголь. Исследователи связывают это с беспокойством о своем состоянии здоровья у представителей старшего поколения.