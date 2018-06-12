Названа дата прощания с Яковом Брандом

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Прощание с кардиохирургом Яковом Брандом пройдет 15 июня. Об этом в фейсбуке сообщил его сын Павел.

«Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 г. в 11.00 в Историческом Корпусе НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского (Подкова) 5-ый подъезд со стороны двора института», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Он наблюдался в своем же институте, а 30 мая был госпитализирован. Утром 12 июня он скончался в НИИ Склифосовского.

Якоб Бранд — заслуженный врач России, лауреат Государственной премии. Он также вел телепередачи «Без рецепта» и «Кома».