Рогозин рассказал о «точечных» изменениях в руководстве Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве некоторых предприятий госкомпании пройдут «точечные» перестановки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все «изменения будут носить исключительно точечный характер, после глубокого обсуждения».

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Он также добавил, что действует «по поручению президента, который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов».

Ранее Рогозин заявил, что исполняющим обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) стал директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Охлопков.

ЦЭНКИ — предприятие Роскосмоса, отвечающее за эксплуатацию и функционирование космодромов в России.