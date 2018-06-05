СМИ узнали о секретной лаборатории Amazon

Компания Amazon создала секретное подразделение Grand Challenge, которое занимается исследованием рака. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, подразделение возглавляет Бабак Парвиз, создатель Google Glass. Над различными проектами работают в том числе бывшие сотрудники Google и создатели стартапов в области медицины.

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CNBC сравнил секретную лабораторию Amazon с аналогичным подразделением Alphabet под названием Google X, которое работает над экспериментальными проектами.

Ключевым направлением Grand Challenge, по словам источников, является медицина и в частности исследование рака. Вместе с исследовательским центром в Сиэтле сотрудники лаборатории пытаются использовать машинное обучение для предотвращение и лечения онкологии.

При этом отмечается, что подразделение Amazon работает и над другими проектами, среди которых — поиск новых путей для доставки товаров.

В марте сообщалось, что Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации.