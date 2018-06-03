Спасатели накормили вернувшегося с МКС космонавта черешней

Спасатели после извлечения из спускаемой капсулы вернувшихся с МКС космонавтов передали российскому астронавту Антону Шкаплерову миску со спелой черешней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

Уточняется, что астронавт сразу попробовал ягоды.

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Ранее сообщалось, что в степи Казахстана, недалеко от города Жезказган приземлилась спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа МКС.

В капсуле на Землю вернулись российский космонавт, Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После того, как «Союз МС-07» отстыковался от Международной космической станции свою работу начала длительная экспедиция МКС-56 во главе с американским астронавтом Эндрю Фойстелом.