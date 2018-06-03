«Союз МС-07» с космонавтами на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-07» отстыковался от Международной космической станции вместе с тремя членами экипажа миссии МКС-54/55, сообщили в подмосковном Центре управления полетами, откуда ведется трансляция посадки, передает РИА «Новости».

Вместе с кораблем, на Землю вернутся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи. Сообщается, что экипаж провел на станции 168 дней. На станции останутся россиянин Олег Артемьев и двое американцев — Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Втроем они займутся работами по проведению научных экспериментов до тех пор, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж.

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Двигатели «Союза МС-07» включатся на торможение в 14.48 мск, в 15.17 корабль войдет в атмосферу Земли.

Ранее сообщалось, что МКС может получить лазер для отстрела космического мусора.