Рогозин сообщил о назначении нового и.о. главы ЦЭНКИ
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что исполняющим обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) стал директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Охлопков. Об этом он написал в твиттере.
«Директор Дирекции координации производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева Андрей Васильевич Охлопков с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», — написал Рогозин.
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Ранее пост гендиректора ЦЭНКИ покинула Рано Джураева, сообщает РИА «Новости».
ЦЭНКИ — предприятие Роскосмоса, отвечающее за эксплуатацию и функционирование космодромов в России.