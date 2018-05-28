Ученые выяснили, что делает дельфинов в неволе счастливыми

Французские ученые из Парижского университета выяснили, что дельфинов в неволе наиболее счастливыми делает взаимодействие с человеком. Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.

На протяжении трех лет исследователи наблюдали за поведением дельфинов, содержащихся в дельфинарии неподалеку от Парижа. Они оценивали несколько видов деятельности дельфинов в неволе, в том числе их взаимодействие с тренером и самостоятельное развлечение с игрушками. Как оказалось, больше всего животные стремились к взаимодействию со знакомыми людьми. Они могли подолгу высматривать тренеров в том направлении, откуда те обычно приходят, подплывать к краю бассейна, выпрыгивать из воды. Подобное поведение исследователи наблюдали и у других животных, содержащихся в неволе.

Ученые отмечают, что результаты исследования не отвечают на вопрос, где дельфины счастливее — в дикой природе или в дельфинарии. Если дельфин стремится взаимодействовать с человеком, это не значит, что он вел бы себя так же, если бы ему был предоставлен выбор, поясняют они.