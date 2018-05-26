Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

Астронавт Алан Бин, четвертый человек, ступивший на Луну, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает NASA.

Алан Бин скончался 26 мая после болезни в своем доме в Хьюстоне.

Астронавт был участником миссии «Аполлон-12» в ноябре 1969 года, второго полета американцев на Луну. Выйдя на поверхность спутника Земли вслед за командиром Чарлзом Конрадом, Бин стал четвертым человеком, ступившим на Луну.

Реклама

С 1975 года Бин работал как гражданский специалист и занимался подготовкой астронавтов. Спустя еще несколько лет он уволился и посвятил себя живописи.

Бин признавался, что хотел передать на холсте тот опыт, с которым не сталкивался ни один художник до него. NASA отмечает, что его работы пользовались популярностью у фанатов космической тематики.