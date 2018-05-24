Путин назначил Рогозина главой «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера России Дмитрия Рогозина главой госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Рогозина Дмитрия Олеговича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»», — говорится в документе.

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Как отмечается, данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о новом назначении Рогозина.