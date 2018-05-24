Источники рассказали, кто возглавит «Роскосмос»

Источники в ракетно-космической отрасли рассказали, что экс-заместитель главы правительства России Дмитрий Рогозин возглавит государственную корпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам одного из источников., указ о назначении Рогозина будет подписан 24 мая.

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«Указ о назначении Рогозина будет подписан в ближайшие часы, днем в четверг он проведет встречу с руководителем государства», — рассказал источник.

Кроме того, в «Роскосмосе» заявили, что заместители главы корпорации Игоря Комарова уже попрощались с коллективом и подали заявлении об увольнении.

Ранее сообщалось, что во время консультаций с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев не назвал кандидатуры Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.