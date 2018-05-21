Умер Бернард Льюис

Американский историк, востоковед Бернард Льюис скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, ученый умер в доме престарелых в городе Вурхиз в американском штате Нью-Джерси.

Как отмечается, причина смерти Льюиса пока неизвестна.

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В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования после смерти историка.

«Мир потерял истинного ученого и великого человека Бернарда Льюиса. С тех пор после нас стало меньше знаний и меньше остроумия», — приводит слова Помпео пресс-служба Госдепа.

По его мнению, Льюис был «упрямым» защитником демократий во всем мире.