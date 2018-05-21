Врачи обнаружили связь между обхватом талии и дефицитом витамина D

Чем больше у человека на животе жировых отложений, тем вероятнее, что он страдает от дефицита витамина D, сообщили исследователи из Медицинского центра при Лейденском университете в Нидерландах на ежегодной встрече членов Европейского сообщества эндокринологов.

В исследовании приняли участие более 4000 мужчин и женщин 45-65 лет. Чем больше жировых отложений в области живота было у участниц, тем ниже была концентрация витамина D в сыворотке крови. У мужчин, однако, такой взаимосвязи не наблюдалось. При этом у них на содержание витамина D в крови подобным образом влияло ожирение печени. Также и у мужчин, и у женщин наблюдалась обратная связь между объемами висцерального (расположенного вокруг внутренних органов) жира и содержанием в крови витамина D.

Исследователи пока не могут объяснить, что именно лежит в основе такой взаимосвязи – является ли нехватка витамина D фактором, располагающим к ожирению или, наоборот, избыток жира приводит к понижению концентрации витамина D. Пока что они советуют людям с избыточным весом следить за уровнем витамина D в своем организме.