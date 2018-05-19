В конгрессе США объяснили повышение уровня океана

Американский конгрессмен Мо Брукс заявил, что уровень мирового океана повышается из-за падения в него скал. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда почва или скала или все такое оказывается в море, это заставляет уровень моря подниматься, поскольку в океане остается меньше пространства», — сказал Брукс на слушаниях в конгрессе США.

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В свою очередь ученый-климатолог Филип Даффи опроверг предположение конгрессмена.

По мнению эксперта, эффект от эрозии почвы крайне незначителен по сравнению с эффектом от деятельности человека, которая приводит к таянию льдов вокруг полюсов.

Ранее сообщалось, что концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере стала рекордно высокой.