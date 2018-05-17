Умер Ричард Пайпс

Американский историк, профессор русской истории Гарвардского университета Ричард Пайпс скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщила Rzeczpospolita.

Обстоятельства и причины смерти историка, пока неизвестны.

Ричард Пайпс родился в 1923 году в еврейской семье в Польше. В 1968—1973 годах был директором Исследовательского Центра по изучению России при Гарвардском университете. В 1981–1982 годах возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, где занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рейгана. Также был советником американских президентов по вопросам Советского Союза. Является автором книг «Россия при старом режиме» и «Два пути России».