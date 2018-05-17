Источник: Министерство науки может возглавить Александр Хлунов

Осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, считает, что с большой долей вероятности новое Министерство науки возглавит директор Научного фонда Александр Хлунов. «Почти наверняка он», - заявил собеседник «Газеты.Ru». Впрочем источник также отмечает, что другие варианты развития событий исключать нельзя. Ещё один собеседник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, также считает назначение Хлунова весьма вероятным, отмечая его опыт работы в этой сфере.

Ранее на эту должность назывались кандидатуры замминистра образования и науки Григория Трубникова и главы Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова.

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Александр Хлунов возглавляет Российский научный фонд с декабря 2013 года. Фонд является важной составляющей финансовой и организационной поддержки фундаментальных научных исследований. Так, в 2017 году РНФ профинансировал 2942 проекта и программы на сумму 18,5 миллиардов рублей, что составило около 5,4% от общего объема ассигнований федерального бюджета на гражданскую науку.

Ранее Хлунов занимал должности замминистра образования, директора департамента науки, высоких технологий и образования правительства и начальника управления президента по научно-образовательной политке.