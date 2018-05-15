Ученые назвали виновных в проблемах с сексом в браке

Вопреки стереотипам, мужчины в браке реже испытывают сексуальное желание, чем женщины, выяснили американские исследователи. Об этом они рассказали в журнале Journal of Sex Research.

Ученые из Кентуккийского университета проанализировали 62 статьи, посвященных сексу в браке. Как оказалось, мужчины нередко чувствуют давление со стороны своих жен или общества в целом и из-за этого занимаются сексом против своего желания. Они переживают, что у них будут проблемы с эрекцией или они не получат удовольствия, что в конечном счете может разрушить их отношения.

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Кроме того, мужчинам, как и женщинам, оказалась важна эмоциональная связь с партнером — те их них, кто страдал от недостатка такой связи, испытывали желание заниматься сексом реже.

«Предположение о том, что мужчины в отношениях чаще хотят секса, чем женщины, не подтверждается данными исследований», — подчеркивают авторы работы.