На поминальной службе Хокинга готовы принять путешественников во времени

На сайте, занимающемся распространением билетов на поминальную службу физика-теоретика Стивена Хокинга, есть возможность приобрести билеты для лиц, которые родились до 2038 года включительно.

В 2009 году Стивен Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, о проведении которой объявил только после ее окончания. На саму вечеринку не пришел никто, кроме него. Таким образом он хотел продемонстрировать свое скептическое отношение к теориям, которые говорили о возможности путешествий во времени.

Поминальная служба пройдет 15 июня в Вестминстерском аббатстве, где Хокинг был похоронен рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином.