Обновленная ракета-носитель Falcon-9 стартовала со спутником Бангладеш

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX произвела успешный старт с космодрома во Флориде с первым спутником для Бангладеш. Запуск ракеты транслируется на сайте компании.

Старт обновленной Falcon-9 произошел в 23.14 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты-носителя для возвращения на Землю и дальнейшего использования. Она произвела успешную посадку на платформе в Атлантическом океане.

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Запуск должен был произойти днем ранее, однако его отменили незадолго до старта. В компании не пояснили, с чем был связан данный инцидент.

Ракета-носитель Falcon-9 доставит на орбиту спутник связи под названием «Бангабанду-1». Его строительством для Бангладеш занималась французско-итальянская компания Thales Alenia Space. Контракт составил $250 млн.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила в космос телескоп-охотник за экзопланетами.