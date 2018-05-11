Запуск новой ракеты Falcon-9 со спутником отменили незадолго до старта

В США был отменен запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu.

Трансляция с космодрома на мысе Канаверал во Флориде велась на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был запланирован на 23.42 мск 10 мая.

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Затем старт был перенесен на 00.47 мск 11 мая. За минуту до назначенного времени отсчет остановился, и ведущие эфира объявили об отмене по неизвестным причинам.

Ранее SpaceX запустила в космос телескоп-охотник за экзопланетами.

Телескоп предназначен для поиска планет за пределами Солнечной системы методом транзитов. Планируется, что TESS будет измерять яркость заранее отобранных 200 тысяч звезд и копить свет от каждой из них в течение двух секунд. Исследовав более 200 тыс. звезд в окрестностях Солнца, телескоп сможет каталогизировать более 1500 новых кандидатов в экзопланеты, реальное существование которых потом предстоит доказать другими, методами.