Лингвист Максим Кронгауз заявил о его увольнении из РГГУ

Лингвист Максим Кронгауз заявил, что получил «уведомление об увольнении» из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении»», — написал Кронгауз.

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Он отметил, что работал в университете почти 28 лет, 22 из которых был заведующим кафедрой русского языка.

Ранее представитель Минобрнауки России Андрей Емельянов заявил об уходе с поста ректора РГГУ Евгения Ивахненко.