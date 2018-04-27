Путин поручил создать новый географический атлас мира

Президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) вместе с Минобороны создать новый географический атлас мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый географический атлас мира… Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами Русского географического общества и при участии Минобороны», — сказал он на заседании попечительского совета РГО.

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По его словам, Минобороны должно предоставить доступ к своим картографическим материалам для составителей атласа, а также для путешественников, туристов, автолюбителей.

Путин подчеркнул, что Россия не собирается «никому ничего навязывать», но при этом не готова попустительствовать в искажении исторических географических данных. Это, по его мнению, во многом обусловлено отсутствием современных российских карт в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что в Чехии изъяли из обращения атлас с российским Крымом.