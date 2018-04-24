Москвичи смогут наблюдать парад планет в мае

В Московском планетарии заявили, что жители столицы смогут наблюдать, как шесть планет выстроятся в ряд ночью 3 мая. Об этом сообщается в фейсбуке планетария.

«3 мая на утреннем небе (с 2:30 мск), можно наблюдать шесть светил, которые выстроятся над южным горизонтом практически в одну линию — это Марс, Сатурн, Луна, Юпитер, Спика и Антарес, который будет расположен немного ниже к горизонту», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, данное событие можно назвать «мини парадом» планет, так как к Юпитеру, Сатурну и Марсу присоединится Луна и две звезды – Антарес и Спика.

В сентябре прошлого года жители Екатеринбурга могли наблюдать парад планет.