В России построят глубоководный беспилотник через два года
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в течение двух лет в России построят подводный беспилотный аппарат, который сможет погружаться на глубину 12 км. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В течение двухлетнего срока мы отработаем и завершим строительство подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 12 километров», — сказал Рахманов.
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Также он отметил, что в данный момент в КБ «Малахит» в Санкт-Петербурге завершается создание подводного аппарата, который сможет погружаться на глубину 6 км.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу раскритиковал ОСК из-за отставания по оборонзаказу. По его словам, «ряд обязательств» холдинг выполняет вне намеченного графика.