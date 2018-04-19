SpaceX запустила в космос телескоп-охотник за экзопланетами

Американская компания SpaceX со второго раза осуществила запуск ракеты Falcon 9 с космическим телескопом TESS с космодрома во Флориде. Старт миссии состоялся в 1.51 мск.

Телескоп предназначен для поиска планет за пределами Солнечной системы методом транзитов. Планируется, что TESS будет измерять яркость заранее отобранных 200 тысяч звезд и копить свет от каждой из них в течение двух секунд. Исследовав более 200 тыс. звезд в окрестностях Солнца, телескоп сможет каталогизировать более 1500 новых кандидатов в экзопланеты, реальное существование которых потом предстоит доказать другими, методами.

В отличие от Kepler, изначальной задачей которого было пристально вглядываться с блеск звезд в узкой области в созвездиях Лебедя и Лиры, TESS будет оглядывать почти все небо. Задачи миссии были сформулированы еще в 2006 году. В 2013 году в NASA отобрали проект миссии для реализации, стоимость ее составлет $337 млн.