Около 60% побережья Байкала захватили опасные водоросли

Побережье озера Байкал почти на 60% покрыто опасной водорослью спирогирой, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр «Антистихия».

«Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся», — говорится в документе.

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По данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, «особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс «скрытой эвтрофикации» мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора, что связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты».

«Несмотря на запланированный в 2017–2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки», — сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что деятельность «черных лесорубов» — поставщиков нелегально вырубленной российской древесины в Китай — приводит к потерям десятков миллиардов рублей, природным пожарам и угрожает обмелению озера Байкал.