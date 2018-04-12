Путин анонсировал испытания новой сверхтяжелой ракеты

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет. Об этом он сказал в ходе осмотра павильона «Космос» на ВДНХ, передает РИА «Новости».

«Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 [лет]», — сказал президент.

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По его словам, для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.

«Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», — добавил Путин.

Он также отметил, что создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно.

Ранее сообщалось, что Роскосмос может привлечь Китай к созданию сверхтяжелой ракеты.