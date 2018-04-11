«Роскосмос» обязал снизить цену новой ракеты «Союз-5»

«Роскосмос» предписал снизить стоимость новой ракеты «Союз-5». Об этом сообщил врио генерального директора предприятия-изготовителя носителя, самарского РКЦ «Прогресс», Равиль Ахметов, передает РИА «Новости».

«Госкорпорация «Роскосмос» выдала соответствующие распоряжения о необходимости снижения стоимости ракеты-носителя «Союз-5». Все работы будут организованы совместно с РКК «Энергия», — сказал Ахметов.

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Агентство указывает, что 22 мая 2017 года было принято решение об ускоренном создании ракеты-носителя «Союз-5». После этого РКК «Энергия» приступила к разработке эскизного проекта ракеты. Ожидается, что первый старт «Союза-5» с космодрома Байконур будет произведен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Роскосмос может привлечь Китай к созданию сверхтяжелой ракеты.