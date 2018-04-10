Путин призвал сохранить археологическую экспертизу земли при строительстве

Президент России Владимир Путин выступил за сохранение обязательной археологической экспертизы земли при ее застройке. Об этом он заявил на совместном заседании президиума РАН и ученого совета Курчатовского института. В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил в Министерство культуры письмо, в котором предложил отказаться от обязательной археологической экспертизы земель перед их освоением, что вызвало озабоченность со стороны историков и археологов.

На эту проблему в ходе заседания обратил внимание директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров. Макаров попросил сохранить эту норму, обещав, что РАН готова сделать эту процедуру быстрой и эффективной. Отвечая на просьбу, Владимир Путин согласился с тем, чтобы подобные экспертизы были «минимизированы по срокам».

«Важно, чтобы это не становилось квазиналогом. Экспертиза должна сохраниться, здесь я с вами полностью согласен», — ответил президент. В ходе визита в Курчатовский институт президент ознакомился с основными направлениями его работы.