Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника

Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту два спутника связи. Об этом сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

«Два спутника связи — британский HYLAS 4 и японский DSN-1/Superbird-8 были успешно выведены на орбиту», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Ariane 5 с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт состоялся в 18.37 по местному времени (00.37 мск). Как отмечается, данный запуск стал третьим стартом с этой площадки с начала года.

Ariane 5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли.