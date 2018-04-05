Ученые создали мини-мозг человека с кровеносными сосудами

Ученые из США впервые создали упрощенный мини-мозг с кровеносными сосудами. О достижениях они рассказали в статье в журнале NeuroReport.

Для создания мозга ученые использовали человеческие стволовые клетки. Крошечный упрощенный орган, покрытый затем клетками эндотелия (плоскими клетками, выстилающими внутреннюю поверхность сосудов), исследователи пересадили в тело мыши на две недели. За это время в нем образовались капилляры.

В мини-мозге, выращенном в лабораторных условиях, зачастую гибнут клетки центральной его части из-за нехватки кислорода. Именно для этого необходимы кровеносные сосуды — обеспечивая клетки мини-мозга кислородом и питательными веществами, они могут способствовать его дальнейшему росту. Мини-мозг необходим для изучения взаимодействия разных клеток мозга и определенных нарушений работы мозга.