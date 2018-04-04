Историки: в Японии в XVII веке вино и опиум производились в медицинских целях

Японские историки обнаружили документы, согласно которым Хосокава Тадатоси, один из крупных феодалов XVII века, велел своим людям производить вино и опиум в медицинских целях. Информация была опубликована на сайте университета Кумамото.

В XV-XVI веках вино ввозили в Японию из Восточной Европы торговцы и христианские миссионеры, оно считалось элитным товаром. Виноделие в Японии стало активно развиваться только в 1870-х годах. Однако, судя по найденным документам, в княжестве Кокура, которым правил Хосокава, вино производилось уже в 1627 году в качестве лекарства. Более того, Хосокава велел своему вассалу отправлять вино в столицу Японии. Для изготовления вина использовался дикий виноград, который подвергался ферментированию. Также в производстве использовались соевые бобы.

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Также в княжестве было налажено производство опиума, сырье привозилось из Нагасаки. Опиум использовался в качестве успокоительного и обезболивающего средства, для лечения кашля и гипноза.

Вино из Кокуры использовалось, в частности, для лечения раненых во время восстания японских крестьян, в основном христиан, в княжестве Симабара в 1637-1638 годах. Однако в скором времени торговля вином приостановилась — оно было признано запретным напитком, так как использовалось при крещении.