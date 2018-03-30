SpaceX запустила в космос 10 спутников Iridium

Американская компания SpaceX в пятницу осуществила запуск своей ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту сразу 10 телекоммуникационных спутников. Старт состоялся на западе США, с базы Военно-воздушных сил Ванденберг. Это уже пятый по счеты пуск, осуществленный SpaceX в интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications. 10 аппаратов Iridium отправились на низкую околоземную орбиту, что пополнить группировку сначала до пятидесяти, а затем – до 66 аппаратов.

В ходе этого запуска инженеры компании планируют спасти обтекатель ракеты, приземлив его на сеть, растянутую на корабле в океане. За счет этого в компании намереваются значительно снизить издержки и удешевить запуски спутников.

Инженеры SpaceX оснастили обтекатель бортовыми двигателями и системой управления, которые помогают половинкам ориентироваться в полете. У земли для гашения скорости выпускается парашют, который напоминает параплан.