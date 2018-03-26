Ученые: в Африке 200 тыс. лет назад жили львы ростом с человека

По Кении 200 тыс. лет назад бродили львы ростом с человека, считают кенийские и американские исследователи. Посвященная этому работа была опубликована в журнале Journal of Paleontology.

Международная команда ученых обнаружила на севере Кении останки останки пещерного льва, по габаритам значительно превышавшего размеры современных животных. Выводы о его размерах были сделаны на основе измерений черепа и зубов животного. Травоядные млекопитающие, которыми питались львы, очевидно, тоже были крупнее

«Этот череп — первое свидетельство того, что в среднем и позднем плейстоцене на востоке Африки существовали гигантские львы, чьи размеры, возможно, были обусловлены большей массой мегафауны (совокупности видов животных, масса тела которых превышает 40-45 кг), — считают авторы работы. — Череп примечателен своим большим размером, равным размеру самого большого черепа пещерного льва на территории Евразии и намного более крупного, чем известные черепа из Африки».