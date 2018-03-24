Экипаж «Союза» перешел на МКС

Экипаж корабля космического корабля «Союз МС-08», после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС), открыл переходной люк и перешел на борт станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами.

На борту «Союза» находились космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Кроме того, на МКС доставили мяч Чемпионата мира по футболу-2018. На станции планируется устроить «космический матч» с участием российских и американских космонавтов.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-08» пристыковался к МКС.