Ученые назвали злоупотребление соками смертельно опасным

Взрослые люди старше 45 лет, которые употребляют большое количество сладких напитков, в том числе фруктовые соки, больше подвержены риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, и других причин. К такому выводу пришли ученые, представившие преварительные результаты своего исследования на встрече Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, сообщает EurekAlert.

Четверь участников исследования, которые потребляли ежедневно более 700 грамм сладких напитков, имели в два раза более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто почти не употребяет такие напитки. Впрочем, исследование не обнаружило связи между частотой употребления сладкой пищи и риском смерти. Вероятно, это связано с тем, как сахар поступает в организм человека.

В работе ученых исследовались данные о почти 18 тыс. американцев, которые сообщали сведения о себе в течение шести лет, на протяжении которых ученые анализировали сообщения о смерти и ее причины.