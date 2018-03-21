С Байконура стартовала ракета «Союз» с экспедицией к МКС

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08». Пилотируемый корабль должен доставить на орбиту Земли троих космонавтов, членов очередной экспедиции МКС-55/56. Старт состоялся в запланированное время 20:44 мск.

Старт состоялся с площадки номер один, с которой в 1961 году состоялся старт ракеты с первым космонатом Земли Юрием Гагариным. В основной экипаж экспедиции вошли российский космонавт, командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Накануне дублерами были утверждены космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Полет корабля будет проведен по традиционной двухсуточной схеме, стыковка «Союза МС-08» с Международной космической станцией запланирована на 23 марта.