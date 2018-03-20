Стало известно, где захоронят прах Стивена Хокинга
Прах ученого Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве — рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона. Об этом сообщает «Би-би-си».
При этом похороны ученого пройдут в Кембридже, сообщили его родственники.
«Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, который он так сильно любил», — говорится в совместном заявлении его детей.
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Ранее была обнаружена последняя научная статья Хокинга.
Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.