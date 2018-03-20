Ученые выяснили, откуда мог прилететь астероид Оумуамуа

Ученые указали на возможное место рождения необычного астероида Оумуамуа – необычного тела сигарообразной формы длиной около 200 м, впервые замеченного в октябре 2017 года. Тогда выяснилось, что астероид прилетел из-за пределов Солнечной системы, став первым обнаруженным межзвездным астероидом. В отличие от большинства небесных тел, он не имел ни постоянного периода вращения, ни оси вращения и двигался хаотично.

В исследовании, опубликованном в журнале MNRAS, астрономы из университета Торонто выяснили, что с большой вероятностью этот астероид прилетел из системы двойных звезд. Ученые показали, насколько часто гравитационно связанные двойные звезды выбрасывают тела в далекий космос, и выяснили, что астероиды в таких системах выбрасываются не реже, чем кометы.

«Странно, что первым объектом, который мы заметили прилетевшим из-за пределов нашей системы, оказался астероид, ведь кометы заметить гораздо проще», — считает Алан Джексон, автор исследования. Ученые предположили, что астероид образовался в системе, в которой была горячая, массивная звезда, поскольку в таких системах существует наибольшее число твердых каменистых тел.