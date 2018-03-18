В ЦИК рассказали о «стопроцентной явке» на выборах в космосе

Российский космонавт на МКС Антон Шкаплеров по видеосвязи рассказал, что проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Прямую трансляцию вел сайт ЦИК России.

Шкаплеров рассказал, что уже обсудил выборы с родственниками по телефону. По его словам, Россия из космоса «смотрится так же прекрасно, как и всегда».

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«Явка на МКС у нас 100%», — пошутили в ЦИК.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.