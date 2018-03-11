Американские ученые обнаружили «инопланетный» алмаз

Группа исследователей из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII. Исследование опубликовано в журнале Science.

Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются лишь в лабораторных условиях.

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Как отмечается, алмаз был обнаружен в образцах, извлеченных из мантии Земли.

После того, как ученые проанализировали данный камень, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.