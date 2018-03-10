Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом заявила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури, передает РИА «Новости».

«У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — пояснила Тезаури.

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По ее словам, решение Москвы никак не повлияет на ее участие в совместных проектах. Тезаури отметила, что вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсуждаться.

В октябре 2017 года сообщалось, что российское правительство выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера. Подчеркивалось, что это предусмотрено соглашением правительства и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве.