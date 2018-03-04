Американские ученые рассказали о пользе шоколада

Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — обладает антивирусным эффектом. Исследование опубликовано на сайте MedialXpress.

Исследователи добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. В результате стало известно, что высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

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Как отмечается, ресвератрол это природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий.

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