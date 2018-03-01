На самой высокой горе Северной Америки запретили справлять нужду

На самой высокой горе Северной Америки больше нельзя справлять естественные потребности — выяснилось, что это может привести к загрязнению водоемов, сообщается на сайте Национального парка и заповедника Денали.

Двуглавая гора Денали на юге центральной части Аляски — это высочайшая гора Северной Америки. Ежегодно ее посещают более 1000 альпинистов и оставляют после себя до двух тонн отходов. Такое количество фекалий может привести к загрязнению близлежащих источников воды огромным количеством бактерий — исследователи выяснили, что фекалии на склонах горы, присыпанные снегом, не подвергаются воздействию ультрафиолета и не промерзают настолько, чтобы бактерии погибли.

Поэтому руководство Национального парка и заповедника Денали запретило альпинистам справлять естественные потребности на горе, отведя под них лишь два участка. Альпинисты могут оставить собранные за время путешествия отходы либо на станции в 160 км от входа в парк, либо сбросить их в трещину глубиной 4300 м. Находясь между скал, фекалии будут промерзать настолько, чтобы не угрожать водам загрязнением, рассчитывают чиновники.